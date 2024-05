Crefisa desistir do Vasco reforça importância de Leila Pereira ter oposição

A Crefisa desistiu de comprar a SAF do Vasco. Ao menos por enquanto, José Roberto Lamacchia, dono da empresa ao lado de Leila Pereira, não conversa mais com a 777 para se transformar em dono do time do Rio de Janeiro. E este caso mostra como é importante que a oposição do Palmeiras seja estruturada a ponto de pressionar e fiscalizar a cartola, ainda mais depois de ela ter sido eleita por aclamação.

Como revelou hoje (22) Rodrigo Capelo no Sportv, Lamacchia chegou muito próximo dos US$ 120 milhões (quase R$ 620 milhões) pedidos pela 777 Partners, acenou com um pagamento parcelado mas desistiu, majoritariamente, pela pressão da oposição em cima de Leila e pela possibilidade de isso atrapalhar sua esposa na eleição que ela vai concorrer em outubro ou novembro deste ano no Palestra Itália. A instabilidade jurídica após a briga judicial também colaborou para a desistência.

A carta alegada pela oposição era o óbvio conflito de interesses por conta do casal ter o controle de dois clubes. No caso do Vasco, eles seriam donos de tudo, enquanto no caso palmeirense ela seria apenas a presidente e patrocinadora ao menos até dezembro de 2024. Mesmo que Leila não estivesse ativamente participando das negociações como alegado por Lamacchia, o conflito era evidente.