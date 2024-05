Dono da Crefisa viaja aos EUA para negociar compra da SAF do Vasco

José Roberto Lamacchia, dono de empresas como Crefisa, Crefipar e Placar Linhas Aéreas, viajou até Nova York para tratar sobre a possível aquisição da SAF do Vasco pessoalmente.

Lamacchia foi para os Estados Unidos no fim da semana passada ao lado de Leila Pereira, que é sua mulher e presidente do Palmeiras, com quem divide o controle das empresas. Lá, ele conversa pessoalmente com representantes da empresa norte-americana que adquiriu o controle do futebol da equipe de São Januário em fevereiro de 2022.

A coluna entrou em contato com o empresário para saber se ele gostaria de comentar o assunto, mas não obteve retorno. Leila negou, por meio de assessoria, envolvimento no negócio (veja nota completa no fim do texto).