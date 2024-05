Crefisa e Vasco: oposição do Palmeiras fala em conflito e cita Barueri

Eles afirmam que, além de ser presidente do clube, Leila acumula as posições de patrocinadora, credora, prestadora de serviçoes de transportes aéreos e detentora de concessão para exploração de um estádio de futebol. Leila e Lamacchia adquiriram a gestão da Arena Barueri por 35 anos e também inauguraram a Placar Linhas Aéreas, que oferecem serviços de fretamento para o Palmeiras, mas que também estão à disposição de outras equipes.

Palmeiras Avante: possível compra de SAF do Vasco preocupa oposição, que exige foco único dos dirigentes no clube

Desejo da Crefisa de adquirir percentual pertencente à 777 Partners, como foi veiculado por veículos de imprensa nesta sexta, expõe mais um alarmante conflito de interesse

O Palmeiras Avante, movimento criado pela oposição visando as eleições à presidência do clube, previstas para novembro, enxerga com grande preocupação o novo e alarmante capítulo dos conflitos de interesse envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sua empresa, a Crefisa. Segundo foi noticiado pela imprensa nesta sexta-feira, a empresa está em negociações avançadas para a compra de 70% da SAF do Vasco, um clube brasileiro que compete com o Palmeiras em diversos campeonatos.

Este é mais um caso que demonstra que o Palmeiras não é a única preocupação da gestão atual. No momento, por meio de suas empresas, a presidente do clube acumula também as posições de patrocinadora, credora, prestadora de serviços de transportes aéreos e detentora de concessão para exploração de um estádio de futebol (Barueri). Tais situações levantam inúmeras questões sobre governança e compliance no clube, bem como sobre de que maneira a gestão atual irá agir quando os interesses do clube e das empresas da presidente não estiverem alinhados.