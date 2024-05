Palmeiras: Abel Ferreira deve muitas explicações sobre processo na Fifa

Abel gosta tanto de mandar recados no Instagram. Que pelo menos use essa rede social para se posicionar sobre o ocorrido. Se ele realmente assinou o contrato, o que o fez desistir? Ele comunicou o Palmeiras das negociações? Ele esteve nas instalações do Al Sadd? O Palmeiras estava certo em ficar preocupado com o silêncio de Abel no meio das negociações no ano passado?

Abel é ídolo, tem uma história no clube e não pode deixar uma história desse tamanho sem explicação. Não é justo nem com quem o ama e nem mesmo com a brilhante história que ele construiu no Palestra Itália. Já tem torcedor se sentindo traído.

Por último e não menos importante: se ele for condenado, que seja o único responsável pelo pagamento da multa de 5 milhões de euros que é cobrada pelo Al Sadd. Não teria cabimento o Palmeiras ser prejudicado por isso.