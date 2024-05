Abel é acionado na Fifa pelo Al Sadd por descumprimento de pré-contrato

Abel Ferreira teria descumprido o acordo, segundo o Al Sadd, ao renovar com o Palmeiras no início do ano — até o final de 2025. O clube do Qatar quer uma compensação financeira de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual), e por isso acionou a Fifa.

O técnico do Palmeiras já recebeu a intimação da Fifa e acionou seus advogados para a defesa do caso. Procurado pela reportagem, o Palmeiras afirma que está ciente já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.

Definição do caso deve se arrastar por bons meses. O processo está em fase inicial e a decisão poderá ser recorrida por qualquer uma das partes ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), que é o tribunal de maior instância do esporte.

Se a Fifa entender que o Palmeiras induziu Abel Ferreira a esse descumprimento de pré-contrato, o Alviverde pode sofrer sanções.

