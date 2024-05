Convocação para seleção define: Endrick tem mais sete jogos no Palmeiras

Agora é oficial: Endrick tem só mais sete partidas pelo Palmeiras. A convocação da seleção brasileira para a Copa América feita hoje (10) por Dorival Júnior oficializou que a despedida do garoto será feita no dia 2 de junho, no jogo em Minas Gerais, contra o Atlético-MG.

A seleção vai começar a concentração nos Estados Unidos no dia 30 de maio para os atletas que estão na Europa e no dia 3 de junho para os que estão no Brasil. Portanto, o jovem de 17 anos vai representar o Verdão contra o Athletico, Independiente Del Valle, Criciúma, Botafogo-SP, Vasco, San Lorenzo e Atlético-MG.

O jogo contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, será a despedida do atacante do Allianz Parque.