Palmeiras finaliza ação civil e criminal em meio a novas falas de Textor

No início de março, em um áudio divulgado pelo ge, John Textor disse que tem "juízes gravados reclamando de não receberem suas propinas" e afirmou que a CBF não deveria tê-lo processado.

Hoje, Textor voltou a falar do áudio que teria em sua posse para revelar um caso de corrupção no futebol brasileiro. O executivo disse que a partida citada na gravação seria de "uma divisão menor" e que o árbitro em questão tem "sotaque carioca".

Ainda segundo ele, o áudio foi validado por um "funcionário ligado à CBF". Textor ainda diz que a gravação esteve em posse da polícia e de governantes. Ele deu a declaração ao participar em live do Canal do Medeiros, no YouTube.

"Ano passado foi caótico. Não vou deixar o que aconteceu ano passado passar impune. Estamos em uma nova temporada. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas concretas, vou mandar aos promotores para podermos só jogar futebol. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta e estamos nisso juntos. Posso prometer que ninguém vai interferir nas partidas contra nós neste ano", disse.

Confira a nota oficial do Palmeiras:

O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige.