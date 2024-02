Globo promete adiantar R$ 650 mi a clubes da Libra, mas espera Corinthians

Ou seja, cerca de R$ 63 milhões para cada um que seriam descontado dos 40% da parte igualitária na divisão anual feita entre os participantes do bloco. Além disso, os times ainda receberiam outros 60% correspondentes a audiência e classificação no Brasileirão, que seriam variáveis ano a ano de acordo com o desempenho de cada um.

Acordo depende de Corinthians e Santos

Esse valor foi o que foi acordado ainda antes de Corinthians e Santos sinalizarem que iriam ouvir a proposta da Liga Forte União. O grupo rival apresentou uma nova proposta com um mínimo garantido e também um empréstimo que seria feito pela XP, como já havia adiantado Rodrigo Mattos, no UOL.

A mecânica dessa garantia prevê que Timão e Peixe descontem do custo do empréstimo a diferença entre o previsto e o realizado, sem tirar do bolo o dinheiro que pertencem aos outros grupos.

Se realmente decidirem por deixar a Libra, uma nova negociação precisará ser iniciada, uma vez que os valores mudariam consideravelmente.