Investidor da Liga Forte faz ofertas para Corinthians e Santos por Série A

Mas os investidores Life Capital Partners (Carlos Gamboa), General Atlantic, XP Investimentos e a Live Mode apresentaram ofertas para Santos e Corinthians na tentativa de demonstrar que as condições são mais vantajosas na LFF. Na apresentação, sinalizam já ter investido R$ 1,12 bilhão no Brasileiro nos clubes da LFF.

No caso do Corinthians, há uma promessa de ganhos superiores do que o clube poderia obter na Libra com uma espécie de garantia de receita. O número conversado é de um patamar acima de R$ 200 milhões por ano, superior ao ganho do Corinthians atual no Brasileiro. Além disso, acena-se com um dinheiro imediato que seria viabilizado pela XP, possivelmente em formato de empréstimo.

A Liga Forte Futebol sempre lutou contra valores garantidos para clubes, sendo esse o principal motivo de desacordo com a Libra.

Em apresentação ao Santos, os investidores da LFF mostraram projeções de que o clube teria um ganho de R$ 131 milhões no grupo, valor que é obtido com premissas de posição nos últimos dois anos e audiência. O valor é descrito como R$ 41 milhões superior ao da Libra. Não é explicado no documento a fonte do dinheiro. A proposta da Libra é descrita com um valor de R$ 1,1 bilhão, que é inferior ao real.

O documento ainda acena com a antecipação de receitas e compra de 20% dos direitos de TV do Brasileiro por 50 anos. Neste caso, pagariam R$ 193 milhões por esse adiantamento feito ao Santos. Há uma promessa no texto de "ajudar o Santos a se reerguer".

A Live Mode usa sua experiência na venda do Paulista para convencer os dois clubes da viabilidade de aumentos de receitas com a venda fatia dos direitos. O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, tem atuado para tentar convencer os clubes de São Paulo a não assinar com a Globo neste momento por meio da Libra.