Libra mantém repasse de R$ 39 mi de contrato da Globo para times da Série B

A Libra reafirmou nesta semana que vai repassar 3% do contrato que fechar com a Globo para os times da Série B. Mesmo a negociação sendo feita exclusivamente pela elite, o acordo foi ratificado pelos clubes da Série A para distribuição do bolo para os menores que estão unidos no mesmo bloco.

Considerando o valor de R$ 1,3 bilhão que é trabalhado no momento, isso significa uma distribuição de R$ 39 milhões extras para os nove clubes da Segundona que estão no grupo.

Ou seja, cada um receberia cerca de R$ 4,3 milhões por ano, além do acordo individual para a transmissão da Série B. O acordo feito até 2026 com a Brax prevê o pagamento de R$ 10 milhões para cada participante. Esses 3%, portanto, significam quase 50% de aumento em relação ao que os times têm atualmente.