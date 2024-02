Clubes pequenos da Libra se sentem excluídos e convocam reunião com grandes

Os clubes paulistas da Série B, filiados à Libra, reuniram-se em São Paulo na quarta-feira e decidiram convocar uma nova reunião para entender o processo de venda de direitos a partir do Brasileirão de 2025. A definição de que a Libra seguirá negociação com a Globo aconteceu na semana passada, com a presença dos times da Série A, como Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vitória.

Guarani, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol, que pertencem à Libra e estão na Série B, sentiram-se excluídos do processo e marcaram nova reunião para a próxima quinta-feira, 22 de fevereiro. "Vamos convidar todos os clubes, diferentemente do que fizeram conosco", afirmou um dos dirigentes do interior paulista.

A Libra negocia a venda dos direitos para seus clubes filiados a partir de 2025. Entre outras questões, discute-se o fim do direito mínimo garantido para Flamengo, Corinthians e Grêmio. Uma das frases dita na reunião de semana passada indica que o Flamengo abrirá mão do seu mínimo garantido, mas os presentes ao encontro dizem que há uma ambiguidade. "Abrimos mão do direito mínimo garantido no pay-per-view."