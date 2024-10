Alex Brabo, o LeBron James do basquete brasileiro. Dá para comparar?

O Brabo tem quatro títulos de campeão do NBB: três por Brasília e um por Bauru. LeBron esbanjando a mesma saúde e longevidade também conquistou a NBA por quatro vezes: dois por Miami, um por Cleveland e um pelos Lakers. As semelhanças não param por aí, James foi escolhido para o quinteto ideal do campeonato 13 vezes, em 22 temporadas, já o Alex foi votado em sete oportunidades como melhor ala da competição em 16 temporadas.

É claro que, se ainda estou jogando em alto nível, é porque fui adquirindo esse entendimento com o passar do tempo. Uma parte disso se deve pelas questões físicas. Sempre treinar com intensidade, ter disciplina, descansar e se cuidar fora da quadra. Mas outro ponto importante que me motiva é a paixão pelo basquete.

A intenção obviamente não é equiparar as estrelas, mas sim fazer um paralelo sobre o real impacto de cada um em suas ligas.

Lebron James em ação contra Porto Rico nas Olimpíadas de Paris Imagem: Gregory Shamus/Getty Images

O astro número 23 dos Los Angeles Lakers é o maior pontuador da história da NBA e 4° em assistências, já o 10 de Bauru é o 3° maior pontuador e 3° assistente da liga.

O melhor defensor da história do basquete brasileiro

Conhecidos por serem impactantes dos dois lados da quadra, ambos ostentam recordes defensivos.