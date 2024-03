Liga Forte vai vender Brasileirão em pacotes e gerar sinais de transmissões

De acordo com as fontes consultadas, o processo de venda dos direitos de transmissão não será feito com o modelo de 'licitação' com envelopes fechados, mas por meio de conversas individuais com as empresas interessadas. É algo semelhante ao ocorrido na negociação dos direitos do Paulistão, que a mesma LiveMode centralizou no atual ciclo, e que hoje tem como detentores Record, YouTube e Warner Bros Discovery.

Os pacotes - e a quantidade deles - ainda não foram totalmente divulgados aos grupos de mídia, mas a coluna apurou com eles alguns pontos principais da formatação: todos terão jogos exclusivos, uma mesma empresa poderá fazer propostas por mais de um pacote e ganhar mais de um pacote também.

No entanto, o modelo de concorrência proposto aos grupos de mídia pela LFU já proíbe de cara o sublicenciamento de jogos de um detentor a outro. Isso significa na prática que uma empresa não poderá fazer parceria com uma concorrente para comprar os jogos da Liga Forte.

Isso barraria, por exemplo, uma união entre Globo e Amazon, como acontece na Copa do Brasil, na qual a emissora compra os direitos e repassa parte dos jogos para a empresa de streaming. Cada uma precisaria competir individualmente por um pacote, sem somar forças.

Essa regra existe, por exemplo, nas disputas por direitos das principais competições de clubes da Conmebol, que é centralizada por outra agência, a FC Diez Media. Fontes do mercado dizem que a proibição do sublicenciamento visa estimular que todos os grupos concorram com propostas individuais maiores.

Assim como acontece no Paulistão, a produção dos sinais será centralizada pelo bloco comercial e com identidade visual padronizada (placares, GCs, vinhetas, etc.).