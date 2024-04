Zapping contrata Teo José para comandar transmissões do Brasileirão Série C

O narrador Teo José vai comandar as transmissões do Brasileirão Série C na plataforma Zapping. A estreia será já neste sábado (20) com o duelo entre Remo e Volta Redonda, marcado para as 17h (horário de Brasília), que terá exibição no canal Zapping Sports.

A Zapping é uma plataforma via internet que opera no Brasil, Chile e Peru, e vende pacotes de canais que estão presentes na TV por assinatura, mas oferecendo o acesso por meio de aplicativo e conexão por streaming. A marca aposta no fato de não precisar de equipamentos, cabos ou antenas para que o cliente possa ver emissoras abertas e fechadas. Os canais da Globo inclusive fazem parte de alguns pacotes, sendo possível assinar até mesmo o Premiere dentro da plataforma.

O Zapping Sports é o canal próprio da plataforma, e vai contar com uma equipe composta também pelo narrador Marcelo do Ó e pelos comentaristas Luiz Ademar, Bruno Camarão e Fabiano Linhares. O contrato assinado garante a transmissão de três jogos por rodada na Série C, sendo dois deles com total exclusividade. Ao todo, serão 65 partidas na competição, 38 exclusivas.