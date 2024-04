TNT Sports vai levar jogos da Champions para o YouTube na próxima temporada

O head de esportes do YouTube no Brasil, Victor Machado, também comemorou a chegada dos jogos da TNT Sports à plataforma. "Nossa missão é ajudar nossos parceiros a impulsionarem seus negócios através do YouTube. E esse passo é o resultado de um trabalho de longo prazo com a TNT Sports. Quem ganha são os milhões de fãs da UEFA Champions League no Brasil, que terão acesso a jogos abertos e gratuitos no YouTube com a qualidade e emoção já consagradas da TNT Sports", afirmou.

"O YouTube é um grande parceiro. Nós temos quase 11 milhões de inscritos no canal da TNT Sports e produzimos muitas horas de vídeos diariamente para os nossos fãs. O conteúdo de UEFA Champions League já é um dos mais assistidos hoje, com melhores momentos de todos os jogos, entrevistas exclusivas feitas pelos nossos correspondentes na Europa, jogos históricos... Apenas com Liga dos Campeões, alcançamos mais de 230 milhões views no ano passado. Agora, entramos em uma nova etapa na plataforma oferecendo também grandes jogos ao vivo", completou Diego Vieira.

A próxima edição da Champions League será a primeira disputada em um novo formato, com 36 clubes e um modelo de liga na primeira fase, no qual não haverá mais grupos e cada clube fará oito jogos. Haverá sorteio para definir quais equipes cada time enfrentará, de acordo com potes baseados em critérios da Uefa para garantir que todos os participantes façam campanhas com o mesmo peso de dificuldade ao longo das oito rodadas.

A classificação será geral. Os oito primeiros colocados avançam diretamente para a fase oitavas de final. Já os times que ficarem entre o nono e o 24º lugar vão disputar um playoff para definir as outras oito vagas. Quem ficar do 25º posto para baixo estará eliminado da Champions League, que não levará mais equipes nesta fase para a Liga Europa.

A Warner Bros. Discovery foi a vencedora da concorrência promovida pela agência Team para manter os direitos exclusivos da Champions League no Brasil por três temporadas, entre 2024/25 e 2026/27. A empresa já fez um acordo com o SBT para a cessão dos direitos em TV aberta.