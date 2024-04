Derrota do Corinthians garante vice-liderança ao SBT com Copa Sul-Americana

Na estreia do Timão na Copa Sul-Americana, contra o Racing-URU, o SBT havia marcado média parecida no Ibope, com 9,5 pontos. A emissora de Silvio Santos ainda conseguiu marcar 4,3 pontos em São Paulo com um jogo sem paulistas na segunda rodada, a goleada do Athletico Paranaense sobre o Rayo Zuliano-VEN por 6 a 0, um resultado que também foi muito comemorado no Ibope.

O próximo jogo da Sul-Americana com transmissão do SBT será Alianza FC x Cruzeiro no dia 7 de maio, novamente uma terça-feira às 21h30 (horário de Brasília). O Corinthians voltará a ser atração no canal na quinta rodada, novamente contra o Argentinos Juniors, no dia 14, no mesmo horário. A última transmissão na fase de grupos será no dia 28 de maio, com Internacional x Belgrano.