Globo define equipes para final da Superliga Feminina na TV aberta e sportv

Já na TV paga, o sportv2 vai transmitir a final com um pré-jogo de uma hora de duração. O narrador será Luiz Carlos Jr., acompanhado dos comentaristas Marco Freitas e William Arjona.

Para chegar à final, o Praia Clube eliminou o Sesc RJ/Flamengo na semifinal após duas vitórias por 3 sets a 2 e 3 sets a 1. O time carioca tinha feito a melhor campanha na primeira fase, mas não conseguiu alcançar a decisão do campeonato. Antes, o Praia também eliminou o Sesi/Vôlei Bauru em uma série que precisou do desempate no terceiro jogo.

Já o Minas, que fez a terceira melhor campanha na temporada regular, chega à final depois de vencer todos os jogos no mata-mata até aqui. Foram duas vitórias contra o Fluminense nas quartas de final, e mais duas contra o Osasco na semifinal.