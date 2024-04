Fernando Nardini vai narrar Real x Barça pela 1ª vez: 'Expectativa gigante'

Faltando oito rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona chegam ao clássico separados por oito pontos na tabela. O time de Madri tem 78 pontos, contra 70 dos catalães. As duas equipes jogam durante a semana pela Champions League, mas com desfechos bem diferentes. Enquanto o Real eliminou o Manchester City nos empates após segurar um empate fora de casa, o Barça, que tinha conquistado a vitória em Paris na ida, acabou derrotado em casa pelo PSG por 4 a 1 e foi eliminado da competição continental.

"Cada um chega pro clássico com uma história diferente, mas ambos cansados. O Barcelona com a vantagem de ter jogado um dia antes e não ter encarado a dureza física e mental que o Madrid encarou com prorrogação e pênaltis. Mas esse é o jogo que ninguém quer perder. Imagino que só não joga quem não tiver condições mesmo", avalia o narrador.

Nardini também falou sobre o processo de aproximação com o futebol após tantos anos dedicados a outros esportes na grade dos canais esportivos da Disney. "A aproximação ao futebol era algo que eu vinha pedindo gradativamente já há algum tempo. É um passo fundamental para a sequência da carreira, uma oportunidade de aprender e seguir evoluindo como narrador", disse.

"Me sinto extremamente grato uma vez mais pelas oportunidades que a ESPN me dá desde que cheguei há mais de dez anos. Tive e tenho a chance de fazer grandes eventos das mais diversas modalidades, particularmente eu gosto desse 'movimento'", completou o narrador, que em 2024 já coleciona eventos como o Aberto da Austrália, o Super Bowl e jogos da Libertadores.