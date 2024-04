Estreia do Brasileirão faz audiência da TV Globo crescer 82% em São Paulo

A estreia do Brasileirão 2024 fez subir a audiência da TV Globo em 82%, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media para a Grande São Paulo. O jogo entre Corinthians e Atlético-MG, que terminou em 0 a 0, registrou média de 20 pontos de audiência e 37% de participação sobre o total de televisores ligados durante o período com bola rolando.

Esse resultado foi nove pontos acima da média que a emissora teve sem futebol nas quatro semanas anteriores no mesmo dia e horário. Também foi um ponto acima das estreias do Corinthians nos dois anos anteriores. Tanto contra o Botafogo, em 2022, como contra o Cruzeiro, em 2023, a TV Globo tinha registrado 19 pontos de média com os jogos do time alvinegro nas rodadas que abriram o Brasileirão.

No Rio de Janeiro, onde a TV Globo exibiu Vasco 2 x 1 Grêmio, a média de audiência ficou em 18 pontos, com 35% de participação. O aumento neste caso foi de 29% em comparação com os índices registrados na média das quatro semanas anteriores. A emissora não via uma audiência tão alta nessa faixa no RJ desde o dia 3 de dezembro do ano passado, quando foi realizada a penúltima rodada do Brasileirão 2023.