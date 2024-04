Globo fecha contratação de Paula Pequeno para comentar Olimpíada de Paris

A ex-jogadora Paula Pequeno é mais um reforço da Globo para a cobertura e transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A bicampeã olímpica entra no time de comentaristas do vôlei, já formado por Fabi Alvim, Nalbert, Marco Freitas e William Arjona.

"Estou muito feliz e super ansiosa, porque sei que comentar Jogos Olímpicos, ainda mais em uma emissora que a gente sabe que tem um peso bastante grande, é algo de muita responsabilidade. Já estou me preparando, me familiarizando aos poucos com as jogadoras, já que os times estão bastante renovados. Então agora é me preparar bem até lá e tentar conter essa ansiedade", disse Paula Pequeno.

Paula Pequeno teve uma carreira marcada por diversos títulos ao longo de 23 anos. Foi tricampeã da Superliga com o Osasco entre 2003 e 2005, ganhou o Grand Prix com a seleção em 2005 e 2008, e foi escolhida a melhor jogadora do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, quando faturou a primeira de suas duas medalhas de ouro no evento. Ela também fez parte do elenco que faturou o bi em Londres-2012.