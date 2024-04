Premiere terá Aloisio e Amaral em transmissão alternativa de SP x Palmeiras

O modelo tradicional de transmissão do Premiere continua disponível nessas partidas. No São Paulo x Palmeiras da próxima segunda, o canal terá equipe completa no Morumbis, com Paulo Andrade na narração, e os comentários de Alline Calandrini e Dodô. O clássico é exclusivo do pay-per-view.

Esse trio de transmissão do Premiere estará ainda no 'Aquecimento sportv', que começa uma hora antes do jogo no sportv3. O pós-jogo fica com o programa 'Boleiragem', no sportv.