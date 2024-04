Sportv e Premiere dominam audiência da TV paga com 1ª rodada do Brasileirão

Os canais sportv e Premiere ocuparam a liderança geral da TV por assinatura no último fim de semana com as transmissões de nove dos dez jogos que formaram a primeira rodada do Brasileirão 2024. Segundo dados da Kantar Ibope Media, o alcance total dos canais esportivos da Globo ficou em 10 milhões de espectadores.

O Premiere liderou a audiência da TV paga na média do sábado, com o sportv ocupando a segunda posição, resultado que se repetiu no domingo. No horário nobre, porém, as posições se inverteram, com o sportv alcançando a liderança e deixando o Premiere em segundo lugar.

O sportv alcançou 40% de participação sobre o total de televisores ligados em canais pagos durante a exibição de Vitória x Palmeiras, no domingo (14), sendo 80% sobre a audiência dos canais esportivos. O jogo impactou mais de 5 milhões de pessoas na soma de sportv e Premiere.