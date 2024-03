Liga Forte União desiste de oferta ao Corinthians por TV do Brasileiro

Os investidores da Liga Forte União retiraram a proposta de compra dos direitos de TV do Corinthians para o Brasileiro a partir de 2025. A desistência da oferta foi comunicada ao clube alvinegro na noite de segunda-feira. Assim, o time de Parque São Jorge tem na mão duas ofertas pelos seus direitos: da Libra/Globo e da Brax.

O grupo de clubes da Liga Forte União conta com Fluminense, Inter, Athletico, Fortaleza, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Cuiabá, Atlético-GO, Criciúma e Juventude. Esses clubes fecharam a venda de 20% dos seus direitos de TV do Brasileiro para investidores da LCP (Carlos Gamboa), fundo General Atlantic, XP e Live Mode.

Esses investidores fizeram uma oferta para o Corinthians pelos seus direitos de TV de 2025 quando o clube demonstrou insatisfação com o acordo proposta pela Libra e Globo. Neste caso, os direitos corintianos serão vendidos em bloco juntamente com os outros clubes. Do bolo, o clube tem direito a uma parte, mas com um privilégio de uma garantia mínima.