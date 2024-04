Superliga Feminina cresce 10% no sportv com melhor resultado desde 2021

Os canais sportv tiveram um aumento de cerca de 10% na audiência da Superliga Feminina com as transmissões da temporada 2023/2024, encerrada no último domingo (21) e vencida pelo Minas Tênis Clube após final contra o Praia Clube.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a competição alcançou 8,7 milhões de pessoas diferentes nos canais pagos, quase 800 mil a mais que na última edição.

Foi também a temporada mais assistida no sportv desde a edição de 2020/21. Os canais pagos exibiram 130 jogos do torneio na edição que terminou no fim de semana. O sportv2, inclusive, conquistou a liderança geral da TV paga com a transmissão da final e do 'Aquecimento sportv' com uma hora de duração antes da partida, alcançando 550 mil espectadores.