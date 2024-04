Fui ao Pacaembu e voltei com o coração apertado pelo que vi

Vou voltar ao assunto das obras no estádio do Pacaembu porque essa situação está me incomodando muito mesmo.

Na sexta-feira passada escrevi um texto sobre a vergonha que a empresa Allegra, responsável pelo complexo, nos fez passar com o cancelamento forçado e necessário do show de aniversário de 83 anos do Rei Roberto Carlos. Queriam realizar esse evento sem a mínima segurança para as pessoas, no meio de obras, andaimes, tudo que não faz parte de um show. A lista de irregularidades é enorme e mesmo assim essa empresa ia desrespeitar a ordem da prefeitura. Com lucidez, o município agiu rápido e interditou o Pacaembu para impedir um evento que poderia terminar em tragédia.

Depois disso, o Juca Kfouri escreveu sobre outros danos que essa empresa está criando no complexo inteiro. Rachaduras, vazamentos no Museu do Futebol, com a Praça Charles Miller virando um depósito de entulho.