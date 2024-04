Ex-ESPN, Dudu Monsanto é novo reforço de plataforma Zapping na Série C

O Zapping Sports já havia contratado o narrador Teo José, que deixou o SBT no começo do ano, e sua equipe também conta com Marcelo do Ó. O canal transmite três jogos por rodada da Série C, sendo dois deles com exclusividade. Nesta segunda rodada, Dudu Monsanto terá a companhia de Bruno Camarão nos comentários de São José-RS x Confiança-SE.

O jogo entre Sampaio Corrêa-MA e Figueirense-SC, às 17h no sábado (27), terá narração de Marcelo do Ó e comentários de Fabiano Linhares. No domingo, às 16h30, Teo José e Luiz Ademar transmitem CSA-AL x Ferroviária-SP.

"A equipe se torna ainda mais qualificada com a chegada de dois profissionais super experientes. A busca por uma equipe de transmissão desse calibre faz parte do tratamento especial ao torneio que queremos oferecer junto aos torcedores", disse o CEO da Zapping, Gustavo Morandé.

A Zapping é uma plataforma via internet que opera no Brasil, Chile e Peru e vende pacotes de canais que estão presentes na TV por assinatura, mas oferecendo o acesso por meio de aplicativo e conexão por streaming. A marca aposta no fato de não precisar de equipamentos, cabos ou antenas para que o cliente possa ver emissoras abertas e fechadas. Os canais da Globo inclusive fazem parte de alguns pacotes, sendo possível assinar até mesmo o Premiere dentro da plataforma.