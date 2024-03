O que sabemos sobre o futuro do Brasileirão na TV após acordo Libra-Globo

No cenário atual, a Libra possui oito times da Série A de 2024, mas vale lembrar que o acordo só será válido em 2025. Ou seja, os rebaixamentos e acessos deste ano poderão mudar as contas. A Libra hoje tem na primeira divisão: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino. O Corinthians sempre fez parte desse bloco, mas ainda não assinou o contrato com a Globo.

Se esse cenário continuar igual em 2025, a Globo terá direito aos 19 jogos de cada um dos oito times da Libra como mandantes. Na prática, isso representa 152 partidas. Se o Corinthians resolver aderir à Libra, a conta sobe para 171 jogos.

- Quanto a Globo vai pagar pelo pacote de jogos da Libra?

A Globo chegou a um acordo com a Libra para pagar R$ 1,3 bilhão pelos direitos de transmissão dos clubes do bloco em TV aberta e fechada.

Atualização: a Libra procurou a coluna para informar que a versão final do contrato com a Globo atualizou os valores. A proposta original era de R$ 1,1 bilhão fixo por TV aberta + fechada, com R$ 200 milhões de mínimo garantido pelo PPV, com pagamento extra do que ultrapassasse essa quantia em repasses das vendas do Premiere. No acordo efetivamente assinado, o contrato passou a valer R$ 1,3 bilhão por TV aberta + TV fechada, e haverá um repasse extra de PPV.

No entanto, há um desconto previsto no contrato de 11% caso a Libra tenha menos de nove clubes na Série A. E também um outro desconto de 10% caso o Corinthians não esteja no acordo. Ou seja, no cenário atual, com a Libra tendo oito times e ainda sem o time alvinegro no contrato, a conta já cairia para pouco mais de R$ 1 bilhão.