Globo pagou R$ 2,1 bi por Brasileirão 2023; saiba quanto cada time ganhou

No PPV, os clubes recebem o percentual de participação de suas torcidas sobre o valor repassado pela Globo. Ou seja, se um time tem 3% das vendas, vai receber 3% dos valores. Mas há outro porém: Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras possuem quantias mínimas garantidas por contrato e não dependem do tamanho do repasse feito pela emissora com base nas vendas de assinaturas.

Os dois primeiros aplicam seus percentuais de venda sobre um valor projetado na época da assinatura dos contratos, que é atualizado pela inflação. O Grêmio também segue uma lógica parecida com correção pela média do IPCA e do IGP-M. O Palmeiras tem um acordo diferente e recebe R$ 50 milhões fixos por temporada. Os demais clubes perderam a garantia do mínimo contratual porque anteciparam dinheiro usando as cotas do Brasileirão como garantia.

Dito tudo isso, vamos agora aos valores que cada clube arrecadou. O Flamengo teve a maior receita de TV no Brasileirão 2023, com R$ 275,2 milhões. Esse valor é composto pelo mínimo de PPV (R$ 177,3 mi), pela premiação referente ao quarto lugar na tabela (R$ 40,6 mi), pela quantia com base no número de jogos exibidos pela TV Globo e pelo sportv (R$ 25,4 mi) e pela cota fixa que é igualitária entre os 19 clubes que assinaram com a emissora carioca nas duas mídias (R$ 31,9 mi).

O segundo lugar ficou com o Corinthians, que teve direito a R$ 187,2 milhões pelo Brasileirão do ano passado. O clube paulista teve mínimo de PPV na casa de R$ 118,2 milhões, recebeu R$ 17,6 mi pelo modesto 13º lugar na classificação do campeonato, teve uma cota de exposição em TV de R$ 19,4 milhões, e recebeu também a quantia fixa de R$ 31,9 milhões.

Com a boa campanha fechada na vice-liderança do campeonato, o mínimo garantido de PPV mantido sobre valores projetados antes de 2019, e uma exposição muito relevante de 11 jogos em TV aberta e mais 13 em TV paga, o Grêmio viu sua receita chegar ao patamar de R$ 170,1 milhões no Brasileirão 2023. A cota de pay-per-view ficou em cerca de R$ 56,9 milhões. O vice-campeonato rendeu um prêmio de R$ 45,4 mi. A exposição na TV Globo e no sportv pagou R$ 35,9 milhões, além da cota igualitária de R$ 31,9 mi.

Campeão pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras recebeu R$ 162,6 milhões por TV no Brasileirão em 2023. O prêmio pelo título ficou em R$ 47,8 milhões. O clube tem uma cota fixa no PPV de R$ 50 milhões. É o único caso de clube que não recebe um percentual de vendas nem sobre o bolo real repassado pela Globo, e nem sobre os valores projetados antes de 2019 e atualizados pela inflação. A exposição na TV Globo e no sportv gerou uma cota de R$ 32,9 milhões, e o Verdão também recebeu os R$ 31,9 mi fixos.