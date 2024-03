Como ausência do Corinthians aumenta receita dos clubes no acordo da Globo

Ou seja, a diferença que sobraria na mesa entre o perdido com a saída do Corinthians e o que o time ganharia caso ficasse é de pelo menos R$ 60 milhões, podendo chegar a R$ 110 milhões. Essa fatia seria dividida entre os signatários. O bolo total, portanto, é menor, mas, no final, os clubes vão faturar mais.

Para que isso vire realidade em 2025, no entanto, é necessário que pelo menos nove clubes estejam na Série A entre ABC, Santos, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, São Paulo e Vitória.

Essa é uma conta com base na projeção de receitas feita por cada grupo. Não há uma certeza porque a garantia mínima já não existe mais, mas esse estudo considera que o Corinthians fica sempre ocupa a parte de cima no ranking de audiência e termine pelo menos uma posição intermediária na tabela do Brasileirão.

O Corinthians estava encaminhado para assinar com a Globo ao lado dos outros clubes da Libra, mas Augusto Melo resolveu sair da turma ao ouvir uma proposta da LFU. O presidente corintiano disse que quer ter a certeza que vai receber o mesmo valor que o Flamengo, mas essa é uma promessa impossível de ser cumprida, uma vez que a Libra não tem mais garantia mínima e toda receita é calculada com base nos 40-30-30 explicado acima.

Há, ainda, a possibilidade de o time de Parque São Jorge decidir voltar ao grupo, uma vez que ele ainda faz parte do estatuto da Libra. Como havia mostrado Rodrigo Mattos, os clubes assinaram um pré-contrato no começo da semana e, ontem, a burocracia foi terminada com aval da Globo. Em breve, eles terão direito ao adiantamento previsto em contrato.