O ESG desembarcou de vez nos grandes eventos - e o Rock in Rio é pioneiro desse movimento. O festival, que acaba de celebrar 40 anos, nunca falou tão sério como quando lançou a marca "Por Um Mundo Melhor": sua organização conta com um plano sócio-ambiental minucioso, que inclui patrocinadores e fornecedores, além de metas estabelecidas para 2030 alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A Cidade do Rock, aliás, foi palco neste mês do lançamento do Guia Diretrizes ESG para Festivais de Música, publicação com iniciativas para apoiar patrocinadores e organizadores de grandes eventos na implementação de boas práticas. Seguindo a agenda verde, agora o Rock in Rio prepara um show inédito em um palco flutuante, no rio Guamá, no Pará, para atrair a atenção do mundo para a COP 30, que acontecerá no Brasil no ano que vem. "Vamos mostrar que a floresta também é feita de pessoas", planeja Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o Rock in Rio, The Town e produz o Lollapalooza. Confira a seguir a entrevista da executiva a esta coluna.

***

Ecoa: Há uma jornada ESG em ascensão nos festivais de música no mundo inteiro. Podemos dizer que o Rock in Rio abriu essas portas?

Roberta Medina: O Rock in Rio foi criado, em 1985, para dar voz a uma juventude que vinha da ditadura militar e também para trazer um impacto econômico e social para a cidade do Rio de Janeiro. Em 2001, na terceira edição, surgiu a marca "Por Um Mundo Melhor", que levou parte da renda a projetos sociais, e, em 2006, assumimos compromissos ambientais. Fomos também os primeiros a ter certificações ISO e, há dois anos, temos relatórios de sustentabilidade.

Ecoa: Qual é o principal foco dos festivais neste momento?

Roberta Medina: São várias as preocupações, mas eu quero que os festivais sejam cada vez mais inclusivos. Nosso papel é trazer as pessoas que não poderiam chegar aqui por diversas razões.

Ecoa: Qual o balanço dessa última edição do Rock in Rio que terminou agora?

Roberta Medina: Ainda não tenho números finais, mas temos um feedback emocionante de acessibilidade e inclusão. O público está cada vez mais diverso. Foi um evento de paz, onde milhares de pessoas se reuniram num espaço de segurança, todos foram acolhidos, não importa raça, religião, política. Aquele ambiente mostrou que isso é possível. E terminamos a edição iniciando um novo ciclo com os holofotes para a Amazônia.

Ecoa: Teremos um Rock in Rio Belém?

Roberta Medina: Não. Teremos um show flutuante, no rio Guamá, seguido de um documentário. Na verdade, o show é só uma desculpa para chamar a atenção do público para as pessoas que fazem a floresta ficar de pé e como ela é potente assim. E será um esquenta para a COP 30, de Belém. Vamos usar o poder de mobilização de Rock in Rio e The Town para atrair os olhares para esta causa tão importante. A música tem esta capacidade.