Muita gente torce o nariz quando o assunto são as polêmicas garrafas PET, que se tornaram um símbolo do lixo plástico que se acumula em aterros e oceanos. Neste fim de ano, época de festas, essas embalagens protagonizam dez entre dez fotos de resíduos que sobram e são descartados de forma inadequada.

No entanto, segundo Auri Marçon, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), essa reputação é injusta. "O PET é o plástico mais reciclado no Brasil e no mundo. Ele é o mais nobre que existe e pode ser reutilizado inúmeras vezes, até infinitas vezes", defende. Ele aponta que a má fama do PET se deve à falta de coleta seletiva no Brasil: dados da ABIPET mostram que a indústria chega a ter 40% de ociosidade de sua capacidade instalada de reciclagem por falta de matéria-prima.

A seguir, Auri Marçon, empresário que, há pelo menos três décadas, acompanha o movimento desse mercado, explica um pouco do processo.

Ecoa: As garrafas PET são um dos resíduos mais encontrados nos oceanos e podem demorar 800 anos para se decompor. Podemos falar em sustentabilidade deste material?

Auri Marçon: Quando a gente fala de PET, gostaria de trazer mais sorrisos e menos caras feias. O PET é um plástico diferenciado, o mais reciclado no Brasil e no mundo. Ele nem foi criado para ser uma garrafa, nasceu para a indústria têxtil: foi inventado como fibra no pós-guerra. Muitas coisas hoje são feitas a partir de PET reciclado e você nem imagina: filtros de coifas, mantas para drenagem de água em estradas e prédios, tênis, tintas, móveis, carpetes e até para-choques de caminhões.

Onde está o gargalo então?

Na coleta e na separação. Não tem matéria-prima para abastecer a indústria da reciclagem, que chega a 40% de ociosidade. As empresas investem em equipamento e fica tudo parado porque a matéria-prima não chega.

Por que não?

Nossa cobertura de coleta seletiva é mínima. Menos de 10% das cidades brasileiras mantêm um sistema de coleta seletiva. Hoje, 90% das embalagens que serão recicladas vêm de catadores e sucateiros.

Mas o trabalho dos catadores não é profissionalizado ainda.

Pois é. Para que o processo seja eficaz de verdade, mais do que cooperativas de catadores, precisamos de centrais de separação para ganhar escala. O PET é a segunda maior fonte de renda para os catadores. Um catador hoje pode virar uma cooperativa amanhã e depois virar uma pequena empresa.

Como acelerar este processo?

As prefeituras têm a obrigação de implantar a coleta seletiva. Está na lei, mas isso vem sendo adiado. Se as prefeituras criarem centros de triagem, os catadores podem organizar esses centros. A receita gerada pelas embalagens PET somente na coleta e separação para sucateiros e catadores chegou a R$ 1,5 bilhão no ano passado. O material é atrativo e os catadores sabem disso.