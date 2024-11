O hatch feito em Piracicaba (SP) voltou aos trilhos, pelo menos na opinião pública, depois da segunda reestilização estética profunda há dois anos. Carro de passeio mais emplacado no Brasil em 2022, o HB20 segue no top 3 em 2024 (só atrás de VW Polo e Chevrolet Onix), o Hyundai HB20 tem design afiado e uma gama que pode atender as necessidades tanto de quem procura um primeiro carro quanto aqueles que querem um compacto mais equipado e seguro.

As três primeiras opções do HB20 são a Sense (R$ 88.990), Comfort (R$ 92.390) e Limited (R$ 96.390) não vêm com motor turbo e, sim, com o 1.0 flex aspirado de 80 cv e 10,2 kgfm. Se não impressiona pelo desempenho, chama atenção pelo consumo de quase 15 km/l na estrada.

Já as Comfort Plus (R$ 109.490) e Comfort Plus Tech (R$ 111.990) trazem o 1.0 turboflex com injeção direta de combustível, 120 cv e 17,5 kgfm de torque.

Na versão topo de linha, Platinum Safety, de R$ 122.290, destaque para os itens de segurança, como frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa de rodagem, detector de fadiga, e sensores de estacionamento traseiros.

