Citroën C3 ganha nova versão e agora traz turbo por menos de R$ 100 mil

As instalações terão a área ampliada em mais de 36 mil m², para atingir 208 mil m². Com esse incremento, além da aquisição de mais de 200 robôs que estavam nas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA), a meta é produzir 76 mil veículos no local até o fim de 2024.

A unidade hoje produz os SUVs Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8 Pro, da Caoa Chery, e também o caminhão HR e o utilitário esportivo Tucson, da Hyundai. Com as obras, a fábrica não vai apenas aumentar produção da gama atual, como também irá passar a fabricar as versões híbridas do Tiggo 7 e do Tiggo 8 - atualmente, elas vêm da China.

Tem água nos freios?

Caneta especial permite verificar percentual de água no fluido de freio; umidade compromete eficiência da frenagem Imagem: Reprodução

No quadro Autosserviço, Moraes explica, com a ajuda de um especialista, a importância de manter o fluido de freio em bom estado, por se tratar de um item de segurança indispensável.

O fluido deve ser substituído completamente no prazo indicado no manual do veículo, sempre seguindo a especificação DOT recomendada pelo fabricante do automóvel.