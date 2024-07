VW Polo Rock in Rio: o que edição limitada traz de diferente por R$ 93 mil

Imagem: Divulgação

Esse item é a central multimídia VW Play, com tela de dez polegadas e conexão sem fio por meio do Android Auto e do Apple CarPlay - que também pode ser conectada por meio da porta USB-C no console central, que traz duas entradas do tipo.

Por fora, a edição limitada é oferecida com três opções de cor - Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset, todas com acabamento Preto Ninja em diferentes partes da carroceria.

Imagem: Divulgação

Na parte externa, esse acabamento preto brilhante está presente nos retrovisores, no teto, nas maçanetas, nas calotas das rodas de aço de 15 polegadas e na faixa que cruza a tampa do porta-malas. A carroceria também traz adesivos com logotipo do Rock in Rio na extremidade esquerda do capô, na base das portas e também na tampa do bagageiro.

Por dentro, a novidade também tem detalhes estéticos exclusivos. Os bancos trazem revestimento de tecido com duas cores e costuras azuis - os dianteiros exibem a inscrição Rock in Rio na cor vermelha nos respectivos assentos. Os apoios de cabeça também vêm com uma serigrafia em alto-relevo alusiva ao festival de música.