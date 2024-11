Cara conhecida entre os híbridos, o Audi Q5 ainda agrada pelos 367 cv e quase 51 kgfm de torque vindos do 2.0 turbo ajudado por um motor elétrico.

O utilitário começa em R$ 480.900 na carroceria SUV na versão Performance e vai até os R$ 502.990 na Performance Black. A charmosa versão cupê, por sua vez, começa em R$ 510.900 na Performance e chega a R$ 532.990 na Performance Black.

O Q5, importado do México, ainda traz tração integral sob demanda e transmissão de dupla embreagem e sete marchas. A autonomia no modo elétrico é de 38 km. Já as médias no modo híbrido ficam em 9,3 km/l (cidade) e 9,9 km/l (rodovia).