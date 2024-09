Novo Toyota 'premium' traz mimos de Mercedes-Benz e consumo de Fiat Mobi

Novo Lexus RX 450h+ pode rodar até 56 km no modo 100% elétrico segundo medição do Inmetro Imagem: Divulgação

A potência combinada é de 308 cv, enquanto o torque chega a 27 kgfm. A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,5 segundos, de acordo com a Lexus.

Como todo híbrido plug-in, o RX 450h+ traz baterias maiores, na comparação com os híbridos convencionais, e a capacidade de rodar determinada distância sem gastar uma gota - no caso do SUV da Lexus, a autonomia no modo 100% elétrico é de 56 km com as baterias de 18,1 kWh totalmente carregadas, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O RX 450h+ tem interior luxuoso e muitos itens de série presentes em modelos de marcas premium como Mercedes-Benz, tais como bancos dianteiros elétricos com memória, ar-condicionado com três zonas de temperatura, recursos avançados de condução semiautônoma e central multimídia com tela tátil de 14 polegadas.

Por ser híbrido, o SUV da Lexus é bastante eficiente e traz menor consumo de combustível na cidade, onde o auxílio da propulsão elétrica é maior do que na estrada: as médias oficiais são de 13,9 km/l no ciclo urbano e de 12,4 km/l no rodoviário.

São números parecidos com os do compacto Fiat Mobi, que faz, respectivamente, 13,5 km/l e 15 km/l com gasolina no tanque.