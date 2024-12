Carro mais importante da marca francesa nos últimos tempos. Foi assim que o inédito Renault Kardian brigou ponto a ponto pelo Prêmio UOL Carros e merece uma menção honrosa na edição 2024.

Lançado no início do ano, o Kardian tem aspecto de hatch 'bombado' para concorrer no mercado com Volkswagen Nivus e Fiat Pulse.

A seu favor está o conjunto. Nova plataforma, chamada Renault Groupe Modular Platform (RGMP), visual moderno e motor três-cilindros 1.0 turboflex. São 125 cv, 22,4 kgfm de torque e tudo gerenciado pelo câmbio de dupla embreagem e seis marchas. O zero a 100 km/h é de 9,9 segundos e o modelo chega a fazer 13,9 km/l com gasolina na estrada, de acordo com o Inmetro.

Destaque ainda para o acabamento interno e alguns sistemas de segurança, como alerta de ponto cego e de colisão com frenagem de emergência, bem como controlador de velocidade adaptativo.

A última novidade do Kardian é recente. Em outubro a gama do SUV compacto estreou uma versão de entrada Evolution com transmissão manual de seis marchas (e o mesmo 1.0 turbo). O desempenho é um pouco pior, com zero a 100 km/h em 11,4 s. O preço é de R$ 106.990.

O carro ainda é vendido nas opções Evolution AT (R$ 118.090), Techno (R$ 129.990) e Première Edition (R$ 138.990). Os preços já foram reajustados desde o lançamento em março.

