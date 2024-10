Peugeot 2008 finalmente tem qualidades para brigar com SUVs mais vendidos

Em agosto, a Peugeot lançou no Brasil a segunda geração do 2008, que passou a ser fabricado na Argentina e trouxe mudanças profundas por dentro e por fora para brigar na parte de cima da categoria de SUVs compactos.

Se a primeira geração, produzida em Porto Real (RJ), nunca se destacou em volume de vendas, a nova tem atributos para mudar esse cenário.

O 2008 agora traz, agora, a mesma arquitetura CMP e o mesmo visual, com atualizações, do e-2008 - versão 100% elétrica importada da Espanha que irá voltar em breve ao mercado, exibindo a mesma reestilzação das configurações com motor a combustão.

Motor 1.0 turbo flex potente, design chamativo, suspensões bem calibradas e ampla lista de itens de série são alguns dos destaques dessa nova geração, que, na data de publicação desta avaliação (outubro de 2024), traz preços sugeridos de R$ 139.990 a R$ 169.990 - no lançamento, os valores iam de R$ 119.990 a R$ 149.990.

Confira a seguir o teste da versão topo de linha GT - toda a gama traz o mesmo conjunto mecânico e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Desvendando o Peugeot 2008 GT

Imagem: Divulgação

Design: cheio de detalhes e personalidade, o design do novo 2008 é uma das principais armas do SUV compacto para conquistar compradores.

As mudanças incluem o novo logotipo da Peugeot, que traz a cabeça do leão que identifica a marca francesa de perfil, em um escudo com fundo preto.

O nome da marca francesa passou a ser posicionado no topo da peça

Até então, o emblema da fabricante exibia o felino cromado, de corpo inteiro, sem a inscrição Peugeot.

Na comparação com o e-2008 elétrico que era vendido aqui e já era da segunda geração, o 2008 traz outras novidades na parte visual.

Imagem: Divulgação

Foram redesenhadas a grade frontal, que agora trazem filetes na vertical (pintados na cor da carroceria na versão GT), a disposição interna das luzes dos faróis, os para-choques e as luzes de condução diurna de LEDS -agora, elas ficam na parte de baixo do para-choque dianteiro, organizadas em três filetes longos na vertical que remetem às garras de um leão.

Na traseira, as lanternas de LEDs também ganharam disposição de luzes diferente, organizadas em filetes na horizontal que dão um efeito 3D. A barra de plástico preto brilhante que une as duas lanternas exibe a inscrição Peugeot na cor grafite, substituindo o acabamento cromado anterior, e com letras mais "esticadas".

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,31 m de comprimento e 2,61 m de distância entre-eixos, o 2008 não é o SUV compacto mais espaçoso, embora represente um avanço em relação à geração anterior nesse aspecto.

Passageiros mais altos vão passar por algum aperto no banco traseiro e o porta-malas não é dos mais amplos, com 374 litros de capacidade no padrão VDA.

Por dentro, o design que tanto chama a atenção na parte externa também é um destaque positivo no SUV da Peugeot.

Imagem: Divulgação

O painel parece abraçar os ocupantes, exibindo a parte central, com aparência que remete à fibra de carbono, integrada aos painéis das portas.

Por falar em painel, o cluster digital elevado do 208 traz um efeito 3D, em que as informações são exibidas em profundidades diferentes - a aparência ficou muito bacana e ajuda a destacar o 2008 ante aos concorrentes, mas o mostrador poderia ser mais customizável.

Imagem: Divulgação

Por sua vez, a central multimídia de 10,3 polegadas traz conexão com dispositivos móveis via Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregamento de celular por indução.

A fileira de botões físicos posicionada logo abaixo das saídas de ventilação no centro do painel permitem, dentre outras funções, acionar o menu do ar-condicionado na tela da multimídia.

A configuração GT se diferencia ao trazer bancos, volante, coifa da alavanca de câmbio e apoio de braço nas portas com revestimento exclusivo com material sintético que lembra couro e traz costuras na cor verde.

O acabamento interno traz predominância de plásticos rígidos, algo que também acontece na concorrência.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, a posição de dirigir baixa, o já citado painel elevado e o volante compacto com base achatada dão um toque bem esportivo e moderno ao 2008 - o volante diminuto não é só um elemento de design, mas permite trocas de direção mais ágeis.

Por fim, o teto panorâmico elétrico, exclusivo da configuração GT, é outro ponto forte.

Imagem: Divulgação

Segurança: um ponto negativo na gama do Peugeot 2008 2025 é trazer seis airbags apenas na versão topo de linha GT - nas demais, são quatro bolsas infláveis.

Também é apenas a configuração mais cara a trazer importantes assistências à condução: só a GT traz o pacote Peugeot Driver Assist, que inclui alerta de colisão, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas com limite de velocidade, detector de fadiga, comutação automática do farol alto, assistente de manutenção de faixa.

Por outro lado, os freios a disco nas quatro rodas, o controle de velocidade de cruzeiro convencional e o limitador de velocidade estão disponíveis para toda a gama - o "piloto automático" adaptativo, que ajusta automaticamente a distância em relação ao veículo logo à frente, é exclusivo da linha 2025 do e-2008 GT, totalmente elétrico, que será lançada em breve.

Já o alerta de ponto cego e o monitoramento externo "360 graus" por câmeras vêm de série desde a versão intermediária Allure (R$ 149.990).

O painel de instrumentos elevado, bem rente ao para-brisa, funciona quase como um head-up display e ajuda a manter os olhos sempre na pista.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o motor 1.0 T200 com 130 cv e 20,4 kgfm e o câmbio CVT com sete marchas simuladas, conjunto mecânico de origem Fiat, vão muito bem, entregando performance com economia de combustível.

O bom torque máximo, disponível a apenas 1.750 rpm, dá muita disposição nas acelerações e nas retomadas.

O CVT proporciona acelerações graduais, sem manter os giros altos demais ao pisar no pedal direito.

O ajuste das suspensões é outro ponto alto: o carro é muito estável nas mudanças de trajetória, com pouca oscilação da carroceria, sem abrir mão do conforto - reforçado pelos pneus com perfil relativamente alto, com medidas 215/60.

O consumo também é bom: na medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias são de 8,6 km/l na cidade e de 9,8 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, cai para, respectivamente, 12,3 km/l e 13,7 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com teto solar panorâmico elétrico, volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros, apoio de braço e volante revestidos com couro sintético, central multimídia de 10,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, controle de velocidade de cruzeiro convencional, rodas diamantadas de 17 polegadas, grade dianteira com filetes na mesma cor da carroceria, painel digital com efeito 3D, seis airbags, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas com limite de velocidade, detector de fadiga, comutação automática do farol alto, assistente de manutenção de faixa, leitor de placas de velocidade, sensor de chuva, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, chave presencial, pintura em dois tons, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento externo "360 graus" por câmeras e faróis e lanternas de LEDs.

