Guaicuru: como é blindado que Brasil deve enviar à fronteira com Venezuela

Devido às novas ameaças do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de invadir a Guiana e anexar a maior parte do respectivo território, rico em petróleo, as Forças Armadas brasileiras escolheram a fronteira com o território venezuelano para realizar o maior exercício militar de 2025.

Pelo mesmo motivo, em 2023 o Exército enviou 28 blindados para a região, devido ao risco de tropas venezuelanas invadirem o Brasil para tomar a Guiana.

Desta vez, a intenção é testar ajustes logísticos no envio dos veículos - já que, no exercício militar anterior, os blindados levaram mais tempo do que o estimado para atravessar o país.