Golpe do Renavam: bandidos usam número para enganar proprietários de carros

Apesar de a internet facilitar as relações de consumo, também é um prato cheio para a ação de golpistas. Há quadrilhas especializadas em golpes durante o processo de compra e venda de um veículo online, e uma das armadilhas é aplicada justamente em quem, em tese, sente-se mais seguro na transação: o vendedor.

No golpe do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), número de identificação do veículo que o seguirá durante toda a sua vida útil, os criminosos se passam por pessoas interessadas em comprar um determinado veículo.

Os bandidos iniciam conversas com anunciantes individuais e pedem o número da placa - se já não estiver exposto na foto - e do Renavam, com o argumento de que vão consultar eventuais débitos ou pendências vinculadas àquele veículo.