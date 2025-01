Kia boys: crianças de 7 anos são flagradas quebrando e roubando carro

Duas crianças de supostamente sete anos foram flagradas quebrando e roubando um modelo da Hyundai na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. O vídeo mostra os meninos saindo do veículo e tentando retirar por completo seu para-choque dianteiro, antes de entrarem no carro e arrancarem com ele pela rua.

O que aconteceu

Um vídeo de um menino, supostamente de 7 anos, roubando e destruindo a frente de um Hyundai sedã viralizou na internet. Não se sabe como o para-choque e a frente do modelo como um todo foram danificados, porém o menino aparece tirando o para-choque do carro.

Depois de arrancar o para-choque, as crianças voltam ao carro e seguem pela rua se distanciando do carro e do motorista que flagrou a ação.