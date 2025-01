Luiza Ambiel já detonou carro de ex após traição e perdeu irmão em acidente

Eu me separei, quebrei o carro e a moto dele, persegui ele na rua com faca. Foi um escândalo. Separei. Passou um tempo e ele queria voltar, e voltei porque fui burra". Luiza Ambiel, em participação no programa 'Sensacional' da RedeTV

Morte do irmão em acidente

Em outra entrevista recente, Ambiel abriu o coração sobre uma tragédia familiar: a perda de um irmão, que morreu em acidente de carro.

Ele sempre corria muito de carro, e eu sempre falava pra ele: 'não corre, não corre'. Ele dizia: 'no dia que eu bater vai ser uma só'. Dito e feito' Ambiel, em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta

"Eu morava com uma pessoa, e ela me acordou e disse: 'levanta que o seu irmão sofreu um acidente'. Aí eu disse: 'já avisei ele, quem sabe agora aprende'. Comecei a xingar. Mas aí essa pessoa me disse: 'você não está entendendo, seu irmão morreu'. Quando caiu minha ficha, eu fiz um escândalo. Chegaram a chamar a polícia achando que o meu ex estava me batendo, acordei o prédio inteiro", relembra.

