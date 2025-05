Novo Fiat Argo é flagrado em testes; veja o que já sabemos sobre o compacto

O Novo Fiat Argo 2027 terá basicamente o mesmo visual do Panda Europeu com pequenas mudanças visuais - o nome estampado nas portas da versão italiana não será usado no Brasil.

Na frente, o para-choque e a grade principal terão pequenas alterações, assim como na tampa do porta-malas. Por dentro, o hatch terá o mesmo painel do europeu, mas com materiais de coberturas diferentes.

Flagra Fiat Argo 2027 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

As medidas também serão as mesmas do Panda, com 3,99 metros de comprimento, 1,57 m de altura, 1,76 m de largura e 2,54 de distância de entre-eixos.

A coluna fotografou a primeira mula de testes do novo Argo 2027 - como ele será construído a partir da plataforma CMP do Citroën C3, a carroceria ainda é a do hatch francês. Mas ele já é montado com peças protótipos do modelo da Fiat.