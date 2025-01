Motorista perde o controle e salta de carro em movimento; assista

Uma motorista saltou de seu Honda Accord em movimento após perder o controle do carro em uma via congelada em Kansas City, Estados Unidos. A pessoa pulou do carro com ele deslizando, e o modelo completamente sem comando foi parar fora da estrada.

O que aconteceu

Um vídeo recente chamou a atenção a internet, com uma motorista sendo obrigada a pular de seu carro em movimento após perder controle do veículo em uma estrada congelada nos EUA.

Aparentemente, outros dois carros também haviam perdido o controle no local. Com isso, tentando não se ferir em um acidente, a motorista tomou a decisão de abandonar seu carro enquanto ele deslizava.