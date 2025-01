Los Angeles tem mar de carros abandonados em fuga de incêndios

Em estado de emergência, a região de Los Angeles tem enfrentado fortes ventos e incêndios se espalhando por Pacific Palisades. Porém, um outro problema que o desastre natural vem trazendo é a dificuldade de mobilidade para os socorristas devido a vários carros terem sido abandonados em vias públicas.

O que aconteceu

Dezenas de carros foram abandonados no meio de estradas da Califórnia devido aos ventos fortes acima dos 130 km/h nas áreas montanhosas alastrando um grande incêndio. Os veículos agora representam um problema para os socorristas, que não conseguem chegar a alguns lugares pelo excesso de automóveis parados.

Os veículos ficaram nas estradas após pessoas tentarem evacuar os locais de risco. Entretanto, várias foram surpreendidas pela força do vento e do fogo no meio do caminho. Assim, os veículos ficaram engarrafados.