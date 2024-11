Não é só amarrar no teto! Como levar itens fora do carro sem tomar multa

Não é só o Uno com escada (ou a Ferrari, avistada mais recentemente) que vemos em circulação nas ruas com algum tipo de objeto que não cabe dentro do carro. Há quem leve, também, pranchas de surfe, colchões, bicicletas e por aí vai. Como raramente esses itens de grande volume cabem no interior do veículo, a única salvação para o transporte acaba virando o teto do automóvel.

O que o condutor deve sempre ter em mente é que a Resolução 349/2010 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) - que leva em conta peso e tamanho do que estará envolvido com o transporte para veículos leves - serve de base para o CTB (Código de Trânsito Brasileiro ), que guia e fornece o poder de multa às autoridades de trânsito.

Deve-se ter conhecimento de que as leis explicam o que são bagageiros e suportes apropriados. Isso quer dizer que os motoristas que levarem seus objetos fora das conformidades poderão incorrer na exposição de outros e a si mesmo a perigos. Dependendo da situação, poderão ser multados e ter o veículo removido.