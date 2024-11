Herói ou vilão? Polícia dos EUA busca autor de placas de trânsito falsas

Apesar da aparente boa intenção, as frases foram retiradas um dia após serem identificadas.

Porta-voz da polícia, Dionne Waugh disse à Rádio Pública do Colorado: "São placas muito bem projetadas profissionalmente. São muito grandes. São muito bem-feitas. Então, alguém se esforçou muito para instalar essas placas."

Já o comandante Darren Fladung disse à emissora 9News: "Eu definitivamente aprecio o gesto por trás do que eles pretendem fazer, mas... é um crime e há outros meios que as pessoas podem tomar para tentar nos informar sobre esses comportamentos."

Fladung destacou, ainda, que a legislação local diz que placas não autorizadas, que se assemelham a um dispositivo oficial de controle de tráfego, estão proibidas, independentemente do seu teor.

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.