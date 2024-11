Mecânico passa sufoco: 5 carros que dificultam o que deveria ser fácil

Land Rover Discovery 4

O SUV gringo dificulta a troca da correia dentada. Com um motor muito grande em um cofre muito pequeno, o único jeito de fazer a manutenção dessa peça e de outros componentes é separando o chassi da carroceria. Ou seja: você tem de separar o carro em duas partes. Além disso, para cada vez que esse desmonte é realizado, é preciso reprogramar todas as centrais eletrônicas do carro.

Honda Fit (1ª Geração)

O Fit é um carro que trouxe algumas inovações em sua primeira geração. Elas incluem duas velas por cilindro, mas trocar as lâmpadas dos faróis dá trabalho. Para realizar a substituição, é preciso esterçar as rodas dianteiras. Também é necessário retirar a proteção interna das caixas de roda. Só então é possível abrir uma capa do farol para chegar às lâmpadas. O processo é todo mostrado no manual de instrução do carro.