Perigo em duas rodas: as 10 motos mais roubadas ou furtadas de SP

A Honda CG 160 foi a moto mais roubada em São Paulo em 2024. É isso o que aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

A moto foi alvo de 9.676 ocorrências nos 12 meses do ano passado, o que representa um crescimento de 1,5% diante de seus números durante o ano de 2023.

No comparativo entre 2023 e 2024 há uma variação para cima de 3,2% de roubos ou furtos, com 29.509 acontecendo no último ano. Já a proporção entre roubo e furto em 2024 foi de, respectivamente, 33,23% e 66,77%.

Estatísticas

O bairro mais perigoso de São Paulo, com o maior número de ações, foi o Tatuapé com 442 (crescimento de 14,2% frente a 2023). Em segundo lugar temos Santana com 425 furtos ou roubos em 2024, seguido de Santo Amaro com 402, Capão Redondo com 337 e Ipiranga com 320 fechando o top 5.

A noite é o período do dia com mais casos registrados (11.981), à frente de tarde (6.074), madrugada (4.968) e manhã (4.460).

Os três dias da semana mais perigosos aferidos no período foram quinta-feira om 5.106 ocorrências, quarta-feira com 5.064 e sexta-feira com 4.766.

As motos mais roubadas ou furtadas têm até 2 anos de fabricação (11.333 unidades), logo à frente dos exemplares produzidos de 2 a 5 anos (8.377). Motocicletas com 5 anos a 10 anos de idade ocupam o terceiro lugar, com 5.703 exemplares roubados ou furtados, enquanto as motos mais de 10 anos de fabricação ocupam a quarta colocação no ranking (3.871 unidades).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.