IPVA SP: mutirão para renegociar imposto atrasado começa nesta terça-feira

O Governo de São Paulo promove nesta terça-feira, 26 de novembro, um mutirão do programa Acordo Paulista para a renegociação de dívidas com mais de dois anos de atraso, com destaque para o IPVA. A principal localidade será a Praça da Sé, onde haverá um Poupatempo Móvel com procuradores do estado prontos para o atendimento.

O que aconteceu

Além deste local temporário, o mutirão também será levado a outros pontos do capital e até mesmo ao interior do Estado. Além da Sé, os Poupatempos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e dos municípios de Campinas, Bauru e Ribeirão Preto irão atender. Os três primeiros locais funcionam das 9h às 17h, enquanto os dois últimos das 13h às 17h.